Lecce, Liverani sulla scia di Andreazzoli. Sperando in un finale migliore

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

C'è una parola che riassume bene l'approccio del Lecce questa sera allo stadio Grande Torino: coraggio. La squadra salentina infatti, nonostante le difficoltà della trasferta, a maggior ragione dopo un avvio di campionato particolarmente complicato come questo, non ha esitato a riproporre in toto il credo del suo allenatore: il modulo è il 4-3-1-2, l'approccio offensivo e con voglia perenne di fare la partita. Più la presenza di qualche nuovo interprete sparso, partendo dai terzini fino al subentro di Babacar nella ripresa, a provare a rendere ancora più imprevedibile le trame salentine. Al timone un uomo, Fabio Liverani, che nella sua ancor breve carriera da allenatore (solo recentemente costellata di soddisfazioni, peraltro) ha sempre mantenuto vivo questo credo. E non ha esitato a farlo anche in una gara così complessa come quella di Torino. All'universo della Serie A, arriva un messaggio forte e chiaro: provare a salvarsi anche usando il bel gioco, si può. E in questo, andando a ricercare paragoni freschissimi, sembra ricordare l'Empoli dello scorso anno, che con Aurelio Andreazzoli alla guida, e la sua voglia di giocare un bel calcio, stava per riuscire a compiere l'impresa della rimonta, fermata solamente da una sconfitta all'ultima in casa dell'Inter e da un pareggio tra Fiorentina e Genoa. L'auspicio di Liverani è dunque quello di provarne ad imitare le gesta, sperando però in una conclusione migliore. Che permetta al suo Lecce, così vivace e sbarazzino, di continuare a giocare in Serie A.