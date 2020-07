Lecce, Liverani: "Un dispiacere grande per i ragazzi. Facciamo ingenuità che ci costano tanto"

vedi letture

Sono sei le sconfitte consecutive per il Lecce, non riesce a rialzarsi la formazione salentina sconfitta anche con il Sassuolo. Ai microfoni di Sky Sport ha analizzato la sconfitta il tecnico Fabio Liverani. "Purtroppo è un momento così per i ragazzi, mi dispiace molto ed obiettivamente nei gol ci sono state delle ingenuità. Con una carambola prendiamo il 3-2 in contropiede, questo è un dispiacere grande perchè hanno fatto una buona gara contro una squadra forte. Oggi hanno fatto un'ottima partita, sono vivi ed il nostro pensiero è quello di recuperare qualche giocatore e speriamo di fare qualche ingenuità in meno che ci stanno costando tantissimo. Le difficoltà purtroppo sono più ampie di quelle che ci aspettavamo, quando la squadra è viva io ho grande positività e fino all'ultimo secondo daremo battaglia. La squadra ha voglia di fare qualcosa di straordinario".

Mancosu in campo a posta per battere il rigore?

"Sì, è il nostro rigorista. E' giusto che lui debba andare sul dischetto, poteva tirarlo Babacar"

Questa serie negativa è preoccupante?

"Lo è, non ci nascondiamo. Abbiamo concesso qualcosa per generosità. Il rimpallo del 3-2 per esempio è imbarazzante, abbiamo giocato a calcio ma senza la totalità della rosa rimarranno le difficoltà. Oggi abbiamo fatto vedere di poter competere con tutti".

Difficile governare uno spogliatoio con tante differenze tra gioco offensivo e gioco difensivo?

"Abbiamo costruito la squadra pensando di fare qualcosa in più davanti. Fino al lockdown eravamo in linea, adesso siamo un pò in affanno".