Lecce, Liverani: "Usciti alla distanza con la nostra qualità"

© foto di Andrea Rosito

Il Lecce aggancia il Brescia in vetta alla classifica dopo il 4-1 contro il Carpi. In sala stampa, a fine gara, interviene l'allenatore della squadra salentina, Fabio Liverani. Queste le sue parole: "Da qui alla fine partite semplici non ci saranno. Anche il Carpi nel secondo tempo ha abbassato il ritmo e noi siamo usciti con la nostra qualità. Martedì facciamo il punto della situazione e vedremo come sta la squadra così come anche Calderoni. Lo sappiamo tutti, questi ragazzi vanno tutti alla stessa velocità quindi chi scenderà in campo darà il suo apporto come sempre”, riporta TuttoCalcioPuglia.com