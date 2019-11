© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo la vittoria conquistata in casa della Fiorentina, il tecnico del Lecce Fabio Liverani ai microfoni di Radio Rai 1 ha detto: "Vittoria fondamentale per tante cose, la classifica, il morale, la prestazione sapendo di soffrire giocando a calcio. Lavoriamo per questo, non possiamo esimerci dal rischiare e dal giocare. Oggi abbiamo portato a casa i tre punti, altre volte non è capitato ma questo è il calcio. Troppi errori a centrocampo? Posso allenare tante cose ma non la scelta, loro devono capire la partita, ed è vero che i pericoli che subiamo sono soprattutto sulle palle perse e in uscita. Hai lavorato sulla testa? E' questo che cerco di dare a loro, tanti sono all'esordio in Serie A e devono avere quella voglia di non essere di passaggio ma che devono restarci, poi c'è anche la qualità ma sappiamo che c'è il lavoro e la disponibilità".