Lecce, Lucioni al 45': "Con una ripartenza pulita possiamo far male"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Fabio Lucioni, difensore del Lecce, ha così parlato a DAZN all'intervallo della partita in casa della Fiorentina attualmente sul punteggio di 0-0: "Partita molto difficile, l'abbiamo preparata per aspettare e ripartire ma in uscita serve qualcosa in più perché una giocata pulita potrebbe fargli male. Gli spazi ci sono: c'è da sfruttarli bene con qualità nelle giocate e velocità di pensiero".