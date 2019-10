Lecce, Lucioni: "Atalanta proibitiva? Vediamo. Dovremo alzare l’asticella"

© foto di Stefano Di Bella

Fabio Lucioni, difensore del Lecce, parla in vista della prossima sfida dei salentini, pronti a scendere in campo contro l'Atalanta: “Credo che prima di dire se una gara è proibitiva o meno bisogna analizzarla a 360°. L’Atalanta, indubbiamente, è più avanti rispetto al Lecce, è un gruppo che lavora assieme da diversi anni e quest’anno si sta confermando una squadra fortissima. Dovremo mettere in campo la determinazione vista a Torino e Ferrara. Dovremo alzare l’asticella dell’attenzione e con questo voglio dire che dovremo essere corti e aggressivi per non concedere ai nostri avversari il tempo di una giocata. Il non subire reti farebbe crescere il coraggio, la consapevolezza e la fiducia, però , se analizziamo le marcature subite non ci sono stati errori individuali. Domenica, però, bisognerà essere più aggressivi nei nostri 25 metri. Siamo in una fase di crescita e il mio auspicio è quello che quanto prima potremo arrivare al 100% perché questo è un campionato che non ti aspetta.”