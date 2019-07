© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fabio Lucioni, difensore del Lecce, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dalla sede del ritiro dei giallorossi: "Questa è una piazza che manca da un po' in serie A, siamo stati bravi a riprendercela ed ora bisogna adattarsi in fretta. in ogni categoria il gruppo può fare la differenza. Quando hai contro squadre con uomini che ti spostano gli equilibri noi dobbiamo sopperire a ciò con il gruppo e il sacrificio".

Spazio anche a Fabio Liverani e al suo modo di affrontare la preparazione in vista della prossima stagione: "Ha le proprie idee e sta dando continuità dal percorso iniziato in serie C. L'anno scorso ha messo più qualità nella metodologia. Quest'anno ha messo più qualità e velocità di pensiero nel suo lavoro, ma soprattutto una formazione fisica. Nelle sue idee c'è quello di proporre calcio. Noi dovremo essere equilibrati se le cose andranno bene".