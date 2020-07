Lecce, Lucioni: "Non molliamo mai. Adesso ci siamo e vogliamo dire la nostra"

Una vittoria per sperare nella salvezza, dopo il successo contro l'Udinese è intervenuto ai microfoni di Sky Sport il difensore del Lecce Fabio Lucioni. "Il mister ci ha ripetuto quello che ci ha detto dopo la sconfitta con il Genoa, anche questa sera abbiamo dimostrato di non mollare mai. E' lo spirito di questa annata, ci siamo e vogliamo dire la nostra. Siamo legati anche al risultato del Genoa, non dipenderà solo da noi ma dovremo fare il nostro compito e portare a casa la vittoria per portare a casa la salvezza. Dopo tireremo le somme e vedremo se avremo fatto o meno il miracolo".