Fabio Lucioni, difensore del Lecce, a pochi minuti dalla sfida del San Paolo contro il Napoli è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Sotto il punto di vista delle rose teoricamente non dovrebbe esserci partita, ma siamo venuti qui per giocarci le nostre carte, fare il nostro gioco e mettere in difficoltà una squadra che ha ripreso il suo cammino alla grande".