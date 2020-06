Lecce, Lucioni: "Tanta voglia di tornare in campo per conquistare la salvezza"

Il capitano del Lecce Fabio Lucioni ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida con il Milan:“Sicuramente la voglia è tanta, per conquistare una salvezza storica per questa piazza. Sicuramente troveremo tante difficoltà, farà molto caldo, però ci siamo allenati duramente. Ricominciare dopo tanto tempo è una incognita, loro hanno già giocato in Coppa Italia. Noi avremo grandi motivazioni. Ibra è un giocatore più statico, con Rebic daranno meno punti di riferimento. Ci siamo allenati per questo".