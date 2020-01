Lecce, Majer recupera. Differenziato per Falco e Farias

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Doppia seduta d'allenamento per i giallorossi che sul campo dell'Acaya Golf Resort & SPA hanno lavorato divisi in gruppi al mattino mentre nel pomeriggio sono stati impegnati in esercitazioni tattiche. Majer ha ripreso ad allenarsi regolarmente in gruppo mentre hanno seguito un programma differenziato Bleve, Calderoni, Falco, Farias e Shakhov. Domani pomeriggio allenamento a porte chiuse al Via del Mare". Questo il report del sito del Lecce in vista del match di domenica contro l'Inter