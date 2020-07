Lecce, Mancosu: "Non meritavamo questa situazione. Stasera per noi è l'ultima spiaggia"

Una partita da vincere e sperare che il Genoa non faccia altrettanto, il Lecce si affida a Marco Mancosu per coltivare un'ultima speranza salvezza. Queste le dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport del trequartista salentino. "Arriviamo come fosse l'ultima spiaggia, siamo stati un po' sfortunati. Non ci meritavamo questa situazione, dobbiamo tenere accesa questa piccola speranza".