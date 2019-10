Lecce, Mancosu punta il Milan: "Importante non far mancare la prestazione"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Smaltito lo stop forzato per gli impegni della Nazionale, è ripresa nel pomeriggio di oggi la preparazione del Lecce in vista dell'impegno di domenica sera in casa del Milan. A presentare la sfida il capitano dei giallorossi Marco Mancosu. "Credo che la sosta possa avere fatto bene sia a noi che al Milan - dice - . Loro hanno avuto più tempo per assimilare le idee del nuovo allenatore, mentre noi abbiamo lavorato da un punto di vista fisico".

Le prospettive per la sfida: "Siamo carichi. Molti di noi, gara dell'Inter a parte, non hanno mai giocato a San Siro - prosegue Mancosu - Importante è non far mancare la prestazione che, risultato a parte, può darti consapevolezza. Solo così potrà arrivare qualche punto".

Sul suo momento di forma il giocatore è schietto: "Non sono ancora al 100%, ma piano piano ci sto arrivando. Non pensavo fosse cosi' dura rimettersi al passo con i compagni, anche perché non mi era mai capitato in carriera di dover saltare un ritiro estivo".