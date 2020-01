Lecce, Mancosu: "Ricorderò il gol segnato all'Inter per tutta la vita"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Marco Mancosu, capitano del Lecce e autore del gol del definitivo 1-1 con cui i salentini hanno fermato l'Inter, ha commentato al canale ufficiale del club la partita del "Via del Mare": "Per me era un periodo difficile e volevo riscattarlo. Questo gol all'Inter me lo ricorderò per tutta la vita. Lo paragono all'anno scorso, al mio gol al Benevento arrivato dopo un periodo difficile. Spero che questo gol aiuti la squadra a raggiungere la salvezza. Grandissima prestazione, siamo stati squadra e se continuiamo così possiamo toglierci tante soddisfazioni".