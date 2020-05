Lecce, Mancosu sulla ripartenza: "Qualcuno ha paura ma è un rischio che dobbiamo correre"

Il centrocampista del Lecce, Marco Mancosu, ha parlato ai microfoni di Rai Sport. Queste le sue parole, a partire dalla possibile ripartenza del campionato: "Anche tra di noi c'è chi ha paura, chi non vorrebbe e chi invece freme dalla voglia di ripartire. Alla fine non può non prevalere il senso di ripartire: c'è da correre un rischio calcolato, secondo me lo dobbiamo correre".

Pensa che si ripartirà?

"Spero di sì, con l'ok dei medici. Oggi ho qualche speranza in più dopo l'apertura del Governo. In caso di stop definitivi andremmo incontro a un'estate difficile, con tanti ricorsi, e non sarebbe positivo".

Il problema è cosa fare in caso di nuovo positivo.

"Tutto ruota intorno a questo ma io sono un calciatore e non un medico. Non entro in analisi che non mi competono. Il mio pensiero è che trovino una soluzione per poter ripartire".

Da pochi giorni è stato dato l'ok agli allenamenti individuali, cosa ne pensa?

"A livello di umore mi ha trasmesso positività, come un primo passo per il riavvicinamento alle cose normali. Sudare e correre, sono cose che ricorderò con tanto affetto. È come tornare a quando si andava a fare gli allenamenti da bambini prima di diventare professionisti. Paura? No, purtroppo ci dovremo convivere con questo virus".