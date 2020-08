Lecce, Meccariello al posto di Paz? Liverani: "Ne abbiamo due... Non ci sono alternative"

vedi letture

Chi giocherà in difesa al posto dello squalificato Paz? E' una delle domande poste quest'oggi in conferenza stampa a Fabio Liverani, allenatore del Lecce che sulla possibilità di schierare Meccariello dal 1' ha risposto così: "Diciamo che non ci sono tantissime alternative... Ne abbiamo a disposizione due, quindi se non ci saranno problemi giocherà lui".

Clicca qui per la conferenza stampa integrale di Fabio Liverani