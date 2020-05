Lecce, Meluso: "Altro che retrocessione in Serie B: siamo quartultimi insieme al Genoa"

Mauro Meluso, direttore sportivo del Lecce, ha parlato all'edizione pugliese del Corriere dello Sport a proposito delle decisioni sulla ripresa del campionato: "Non vorrei essere nei panni di chi deve prendere queste decisioni, perché credo non potrà accontentare tutti. Ci sarà sempre qualcuno che avrà da ridire. C’è un dato incontrovertibile: il Lecce non è terzultimo, ma quartultimo assieme al Genoa. Non è possibile stabilire quale squadra sia terzultima in Serie A. Non spetta a noi prendere decisioni, se non si dovesse ripartire le prenderà chi è preposto da questo, ma noi partiamo da questo dato incontrovertibile".