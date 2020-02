© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mauro Meluso, direttore sportivo del Lecce, in vista della gara di domenica contro il Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Queste le sue parole: "La vittoria per 4-0 contro il Torino ci fa molto piacere. È la prima volta nella sua storia che il Lecce conquista un successo con questo risultato in Serie A. Ci serviva una bella iniezione di fiducia e questa gara ce l’ha data. Col Napoli non cambieremo la nostra mentalità di gioco, venderemo cara la pelle".

È una Serie A equilibrata?

"In passato ci sono sempre state squadre considerate materasso, invece quest’anno c’è un certo equilibrio perché non ci sono compagini che si sono staccate dalla zona retrocessione".