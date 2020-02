Lecce, Meluso: "Con l'Atalanta gara sulla carta proibitiva, ma vogliamo fare punti"

Dopo il ko contro la Roma e in vista del match contro l'Atalanta, Mauro Meluso, ds del Lecce, suona la carica: "C'è grande voglia di riscatto - racconta dalle colonne de La Gazzetta del Mezzogiorno - anche se siamo consapevoli che sulla carta la sfida contro l'Atalanta è proibitiva per noi. Si tratta di una squadra che è diventata una big negli ultimi anni, sia per i risultati che per il gioco espresso. Dovranno dare tutto come fanno in ogni gara. Alla fine verificheremo se sarà stato sufficiente a meritare di muovere la classifica“.

Sulla sconfitta dell'Olimpico, poi, l'uomo mercato dei salentini ha dichiarato: "La Roma contro di noi ha sfruttato la sua supremazia iniziale per sbloccare il risultato e tutto per noi è diventato più complicato".