Lecce, Meluso: "Donati colpo importante. Un'altra punta? Non è stato possibile"

Lunga intervista del ds del Lecce Mauro Meluso alle colonne di TuttoCalcioPuglia. Ecco uno estratto delle sue dichiarazioni: "Donati colpo a sorpresa? Lo avevamo seguito in estate, ci è voluto un po’ più di tempo per sceglierlo. Ma l’importante è che sia arrivato. Ma non dimenticherei anche Deiola, che sta andando oltre ogni più rosea previsione, e anche Paz che si è subito inserito alla grande grazie alla nostra squadra, composta da uomini veri".

Il mancato arrivo di un altro attaccante?

"A noi gli infortuni capitano sempre nello stesso reparto. Ci è successo con i difensori, ora con gli attaccanti… Abbiamo la lista piena, abbiamo colmato le lacune nel mercato di gennaio. Prendere un attaccante giovane all’ultimo giorno di mercato, oggetto di conversazione anche tra me e Liverani nelle ultime ore, non era semplice. Ci abbiamo provato, ma non è stato possibile. Dobbiamo fare di necessità virtù: nelle difficoltà abbiamo sempre tirato fuori qualche motivazione in più e con questo metodo dobbiamo andare avanti. Anche perché non si può più tornare indietro, i discorsi fatti a giochi chiusi sono semplici: io e il presidente le scelte dobbiamo sempre farle a monte".

Rinnovi?

“Si sta parlando con qualche altro agente, ma non abbiamo grande fretta. La città, l’ambiente e una tifoseria – ci tengo a sottolinearlo – così affezionata e tranquilla, che ci ha lasciato lavorare con serenità anche nei momenti difficili, ha ridato appeal a questo club. Il Lecce credo abbia una buona collocazione oggi sotto tanti profili. C’è da dire che la strada è comunque lunga e tortuosa, questo concetto lo ripeto ogni mattina a me stesso”.