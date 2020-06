Lecce, Meluso: "Il problema dei calciatori in scadenza è più noioso dal punto di vista giuridico"

vedi letture

In una lunga intervista rilasciata durante la trasmissione Passione Giallorossa, il direttore sportivo del Lecce Mauro Meluso ha fatto il punto sulla situazione in casa giallorossa: "Ci sono due problemi che vanno risolti, credo brillantemente - le parole riportate da tuttocalciopuglia.com -. Il problema dei prestiti e quello dei giocatori in scadenza. Per quanto riguarda i prestiti, credo che la Lega assieme alla FIGC stiano preparando un documento che dovrà essere accettato, nel quale si specificherà che il fatto che la stagione venga traslata di due mesi, sposterà anche le scadenze. Ci dovranno essere delle accettazioni anche da parte dei calciatori. Il problema dei calciatori in scadenza è un po' più noioso dal punto di vista giuridico. Noi abbiamo soltanto Donati con cui abbiamo già un accordo di massima su come affrontare il problema, con lui avevamo già un'opzione che volevamo già esercitare".