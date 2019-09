Il direttore sportivo del Lecce Mauro Meluso, ospite all'Olimpico per il posticipo della terza giornata di campionato, è intervenuto a Sky Sport per commentare il momento dei giallorossi:

"Veniamo da due sconfitte ma siamo appena all'inizio del campionato. La nostra squadra è stata profondamente rinnovata ed alcuni giocatori sono un po' in ritardo nella preparazione. Alcuni ragazzi hanno avuto dei problemi fisici e la sosta è servita per portare più in condizione questi giocatori. La speranza è che la squadra possa riprendere il suo cammino anche sotto il profilo dei risultati."

Un Lecce che non rinuncia mai a giocare: "E' il marchio di fabbrica del nostro allenatore che ha fatto benissimo negli ultimi due anni, sono d'accordo che non abbia cambiato la sua filosofia, anche se l'obiettivo ora è la salvezza. La nostra mentalità è quella di fare risultato attraverso il gioco, e non di chiudersi e ripartire in contropiede.

Babacar è un po' indietro, anche se questa settimana ha avuto miglioramenti sul piano fisico, ma non lo caricherei di troppe responsabilità. Si vince insieme e si perde insieme, cerchiamo di fare il nostro meglio con umiltà e con determinazione".