© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il d.s. giallorosso Mauro Meluso è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre-partita di Lecce-Genoa: "La prima vittoria in casa non deve diventare un problema, fuori casa spesso è quasi come giocassimo in casa perché abbiamo sempre avuto un seguito incredibile. Sono d'accordo con il mister, i quaranta punti che serviranno per la salvezza dovremo farli ovunque, è un falso problema".