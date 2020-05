Lecce, Meluso: "Lapadula? Con questa crisi impensabile spendere tanto per un giocatore"

Nel corso della lunga intervista concessa ai microfoni di Sky, il ds del Lecce Mauro Meluso ha parlato anche del possibile riscatto di Gianluca Lapadula, attaccante di proprietà del Genoa: "È il classico esempio di come può cambiare il mercato e di come cambierà. Il diritto di riscatto fissato per Lapadula è abbastanza alto, oggi con questa crisi è impensabile spendere tale cifra per un solo giocatore. Serviranno nuove idee per questo tipo di operazioni".

