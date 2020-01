© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mauro Meluso, ds del Lecce, è intervenuto brevemente ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla partita contro il Parma: "Con il mister ci confrontiamo spesso, abbiamo le idee chiare: sono già arrivati Deiola e Donati. Stiamo lavorando per altri 2-3 innesti, oltre che sulle uscite. Siamo in pieno calciomercato, io proporrei di accorciarlo, o comunque di non giocare durante il mercato perché questo crea condizionamenti. Però procediamo spediti verso i nostri obiettivi".