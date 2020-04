Lecce Meluso: "Se ci sono le possibilità di giocare non non ci tiriamo indietro"

Il direttore sportivo del Lecce Mauro Meluso è intervenuto ai microfoni di TUTTOcalcioPUGLIA.com. Ecco le sue parole sulla possibile ripresa del campionato: “Noi siamo pronti a qualsiasi soluzione dovesse capitarci. Se le condizioni lo richiedono e c’è la possibilità di giocare, noi non ci siamo mai detti sfavorevoli. Ci piacerebbe che sia il campo a dare i responsi e non che arrivino con decisioni a tavolino. La nostra intenzione è sempre stata chiara. Penso solo che oggettivamente ci siano difficoltà, visto che il calcio è un gioco di contatto. Allenarsi in maniera distanziata è una cosa, giocare una partita un’altra. Se si tornerà in campo vorrà dire che avremmo messo alle spalle questo momento delicato”.