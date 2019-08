Lecce, Meluso su Saponara: "Neanche se la Fiorentina me lo paga"

© foto di Giacomo Morini

"Saponara al Lecce? Neanche se la Fiorentina me lo paga". Non ci va giù per il sottile Mauro Meluso, direttore sportivo del Lecce, nel corso di una intervista rilasciata ai taccuini di 'Firenzeviola.it'.

Il ds del club giallorosso ha poi confermato che la trattativa per il ritorno di Venuti al Lecce è definitivamente tramontata: "Venuti non mi interessa più. Il giocatore è sempre stato educato e lineare nei suoi comportamenti, ma se trovo maleducazione dall'altra parte (Fiorentina, ndr) lascio perdere".