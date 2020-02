© foto di Stefano Di Bella

Il direttore generale del Lecce Giuseppe Mercadante ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli in vista della sfida di domani contro gli azzurri: "L'obiettivo è sempre stato quello di restare al di sopra della zona retrocessione e per ora siamo soddisfatti. Il Napoli? Conosciamo il valore degli avversari, è sempre dura affrontarli. Detto questo sono certo che venderemo cara la pelle. Tonelli e Luperto erano obiettivi del Lecce? Conosciamo il valore di Luperto, forse ha raggiunto livelli un po' proibitivi per noi. Tonelli lo abbiamo seguito a gennaio, ma lui ha fatto altre scelte. Purtroppo non tutti gli obiettivi di mercato si possono raggiungere".