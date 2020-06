Lecce-Milan 0-1 al 26'. Castillejo rompe il ghiaccio al "Via del Mare"

Milan in vantaggio dopo 26' di dominio al "Via del Mare" con Samu Castillejo. Lo spagnolo è bravo a trasformare in rete un traversone dalla destra di Calhanoglu e non farsi ingannare da Bonaventura, il quale non arriva sul cross del turco. Il numero 7 apre il piatto e di giustezza supera Gabriel. Si tratta del suo primo gol in questo campionato.