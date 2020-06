Lecce-Milan 0-1 al 45'. Castillejo porta avanti i rossoneri, tegola Kjaer

vedi letture

Milan in vantaggio di misura al "Via del Mare" di Lecce dopo un buon primo tempo, con sofferenza nei minuti finali.

LEAO BOCCIATO, REBIC UNICA PUNTA -Liverani privo dello squalificato Donati e degli infortunati Deiola, Dell'Orco, Barak e Farias. Meccariello preferito a Rossettini, Tachsidis a Majer, nemmeno in distinta e l'ex Lapadula a guidare l'attacco, supportato da Falco e un altro vecchio rossonero come Saponara. Tutte confermate le indiscrezioni sul Milan, con Conti preferito a Calabria sulla corsia destra e soprattutto con Rebic unica punta, preferito a Leao. A supporto del croato Bonaventura, Calhanoglu e Castillejo.

IL PRIMO SIGILLO DI CASTILLEJO - Il vantaggio del Milan arriva dopo 26' di dominio al "Via del Mare" con Samu Castillejo. Lo spagnolo è bravo a trasformare in rete un traversone dalla destra di Calhanoglu e non farsi ingannare da Bonaventura, il quale non arriva sul cross del turco. Il numero 7 apre il piatto e di giustezza supera Gabriel. Si tratta del suo primo gol in questo campionato. In precedenza il portiere salentino era stato bravo a neutralizzare alcune conclusioni più o meno pericolose: provvidenziale dopo 11' su Bonaventura da distanza ravvicinata, il brasiliano ha detto no anche a una conclusione sempre di Castillejo, oltre che di Kessié.

MECCARIELLO, GOL ANNULLATO -Lecce che gioca senza timore reverenziale, gestendo il pallone nei primi minuti della gara salvo poi cedere a un avversario qualitativamente superiore. Nel finale della prima frazione di gara i giallorossi prendono coraggio e si rendono pericolosi, gridando anche al gol, al termine di una splendida azione corale che ha visto Meccariello finalizzare. Rete annullata per fuorigioco.

KJAER, CHE DOLORE -Nel finale del primo tempo una tegola per Milan: Simon Kjaer si è fatto male nel corso della partita contro il Lecce. Il danese, a seguito di uno scontro di gioco al 28', ha stretto i denti per undici minuti, venendo poi rimpiazzato da Gabbia. Ricordiamo l'emergenza tra i rossoneri, già costretti a salutare fino alla prossima stagione Musacchio e con un Duarte sulla via del recupero ma la cui ultima partita risale addirittura a novembre. Al momento la batteria dei centrali di difesa comprende i soli Gabbia e Romagnoli.