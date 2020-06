Lecce-Milan 1-3 al 57'. Tre reti nel giro di quattro minuti

Tre gol in quattro minuti a Lecce. Al 54' i salentini trovano il pari con Mancosu su calcio di rigore. Fallo in area di Gabbia su Babacar e dal dischetto il numero 8 è perfetto, spiazzando Donnarumma. Nemmeno il tempo di festeggiare che Bonaventura riporta il Milan in vantaggio riprendendo una respinta di Gabriel su tiro dalla distanza di Calhanoglu. Passano altri due minuti e col Lecce riversato in attacco e fin troppo sbilanciato, il Milan colpisce con un contropiede letale firmato Rebic.