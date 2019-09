© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Napoli ha chiuso avanti 2-0 il primo tempo al Via del Mare contro il Lecce. La rete del raddoppio firmata da Lorenzo Insigne è arrivata dagli undici metri, un episodio che ha scaldato gli animi in campo e sugli spalti perché il capitano del Napoli aveva sbagliato un primo rigore, ma l'arbitro Piccinini ha fatto ripetere l'esecuzione e la seconda volta il numero 24 non ha sbagliato.

Decisione corretta: al momento del tiro di Insigne, Gabriel non aveva nessuno dei due piedi sulla linea di fondo e in questi casi, secondo il nuovo regolamento, il penalty va ripetuto.

