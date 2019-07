Lecce, offerta al Krylya Sovetov Samara per Rogel: no dei russi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Lecce punta Agustin Rogel per la prossima stagione e secondo quanto riportato da Sport.Sky.it il club salentino ha presentato un'offerta al Krylya Sovetov Samara per il difensore centrale.

Serve di più - Il club russo ha rispedito al mittente la proposta dei giallorossi per il classe 1997 ma per i prossimi giorni sono previsti nuovi contatti tra le parti per cercare di trovare una soluzione che possa accontentare tutti.