Lecce, oggi riprendono gli allenamenti allo stadio Via del Mare

Il Lecce si ritroverà quest’oggi allo stadio “Via del Mare” per gli allenamenti agli ordini di Fabio Liverani e del suo staff tecnico.Tutto ok dal punto di vista dei controlli sierologici e molecolari: ieri la società giallorossa, infatti, ha comunicato la negatività di atleti e staff al Covid-19.

Il direttore sportivo Mauro Meluso, proprio ai nostri microfoni, ha illustrato così la situazione in casa salentina: “Quando ci siamo radunati il 4 maggio i calciatori scalpitavano. Non faccio nomi, ma alcuni calciatori sono stati sorprendenti per condizione psico-fisica. C’era grande voglia di ricominciare, mi ritengo fortunato e soddisfatto di quanto ho potuto vedere. L’incognita di questa ripresa sarà soltanto dal punto di vista mentale”. Ottimi segnali, dunque, ma l'ultima parola spetterà come sempre al campo. Ripartenza permettendo.