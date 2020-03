Lecce, ora serve una reazione immediata. E che l'infermeria si svuoti

Una batosta che resterà probabilmente nella storia come una delle pagine scritte peggio dal Lecce nel suo - comunque interessante - libro chiamato Serie A. Un 2-7 che, secondo il tecnico dei giallorossi Liverani, “ha messo in risalto l’abisso che c’è tra le due squadre”. La voglia di compiere un’altra impresa dopo quelle contro Inter, Juventus e Milan era tanta, così come tanta era la consapevolezza delle difficoltà che sarebbero potute arrivare contro una corazzata come quella guidata dal direttore d’orchestra Gasperini (capace di farne cinque al Milan, al Parma, sette al Torino, quattro al Valencia, di fermare sul pari il City...). E dopo i primi 45’ probabilmente qualcuno ci aveva fatto anche più di un pensierino: da 0-2 a 2-2 contro i bergamaschi non è cosa da tutti. Ma l’uragano nerazzurro si è risvegliato nel secondo tempo e ha spazzato via ogni incertezza.

Eppure qualcosa di positivo da cui ripartire c’è. Il Lecce ha mostrato ancora una volta orgoglio, reazione. Ma qualcosa non va, probabilmente, nell’approccio della ripresa: contro la SPAL era arrivato il provvisorio 1-1, ieri contro l’Atalanta pronti-via e nuovo sorpasso. E poi, doveste chiedere a Liverani cosa proprio non è piaciuto, c’è stata quella maledetta sensazione di rassegnazione che proprio all’allenatore non è andato giù. Leggermente sottotono il centrocampo, con qualche errore di troppo di Majer in uscita, così come meno brillante è apparso Mancosu.

E poi c’è Lapadula che da solo regge il peso di un attacco falcidiato dagli infortuni: Babacar e Farias, dalle parti del “Via del Mare”, quasi non li ricordano più. E Falco, spalla ideale del numero nove, manca tremendamente nell’economia del gioco. L’auspicio dei salentini è quello di poter riavere tutti a disposizione già magari per la sfida contro il Milan di lunedì sera. Per dare il via, al gran completo, al rush finale di stagione.