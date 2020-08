Lecce-Parma 3-4, le pagelle: brilla Barillà, malissimo le difese. Cornelius il migliore

Risultato finale: Lecce-Parma 3-4

LECCE (a cura di Raimondo De Magistris)

Gabriel 5 - Altra serata, altra imbarcata. Una costante della stagione, la condanna di questo Lecce che torna in B a causa degli 85 gol subiti.

Donati 4.5 - L'ultima con la maglia giallorossa prima del trasferimento al Monza è da dimenticare.

Lucioni 4.5 - Il simbolo di un reparto difensivo che stasera ha mollato: sull'autogol è sfortunato, ma dopo non fa nulla per rimediare.

Meccariello 5 - Nonostante il gol la prestazione resta negativa: gli attaccanti del Parma nell'uno contro uno fanno il bello e il cattivo tempo. Dall'88esimo Monterisi s.v.

Dell'Orco 4.5 - Dalle sue parti Kulusevski si conferma avversario di categoria superiore, impossibile da arginare quando pensa ed esegue la giocata. Dal 70esimo Vera s.v.

Mancosu 6 - Nel primo tempo s'è divorato due gol clamorosi, uno più semplice dell'altro. Però, pure a mezzo servizio e anche in una serata in cui non è particolarmente ispirato, resta il fulcro di un Lecce che non può fare a meno dei suoi strappi. Il gol di Barak arriva da un suo perfetto suggerimento. Dal 61esimo Majer 6 - Non male il suo impatto, anche se la partita nella mezz'ora finale ha poco da dire.

Tachtsidis 5 - In un Lecce chiaramente diviso in due tronconi lui dovrebbe agire quasi da quinto difensore, ma non riesce in alcun modo ad arginare il Parma quando riparte. Dal 61esimo Petriccione 5.5 - Entra quando c'è poco da fare, e ancor meno da difendere.

Barak 6.5 - Probabilmente il migliore tra le fila giallorosse e non solo per il gol che al 40esimo ha riaperto il match. Si muove bene tra le linee, si inserisce coi tempi giusti.

Falco 5 - Ronza attorno ai difensori del Parma ma non punge. Dal 61esimo Shakhov 6 - Partecipa al gol di Lapadula: colpisce il palo in occasione della rete del 3-4.

Saponara 6 - A differenza di Falco è più nel vivo del gioco. E infatti dai suoi piedi nascono diverse occasioni interessanti.

Lapadula 6.5 - Coi suoi gol ha tenuto vivo il sogno salvezza fino alla fine. Non è servito, soprattutto perché il risultato del Ferraris non ha mai concesso spiragli.

PARMA (a cura di Niccolò Pasta)

Sepe 6 - Prende tre gol ma ha poche colpe. Bene in qualche respinta, ottimo in uscita. Stagione super, la sua.

Laurini 6 - Prima mezz’ora di gran carriera, poi cala sotto i colpi di Saponara. Partita dignitosa, senza grossi squilli e senza errori. Dal 54’ Regini 5.5 - Alla seconda presenza in maglia Parma, il centrale si dimostra un po’ macchinoso, perdendosi troppo facilmente Lapadula in occasione del 3-4. Prova ad impostare da dietro ma non sempre è preciso, ingresso così così.

Bruno Alves 5 - Irriconoscibile il capitano crociato, che sbaglia davvero di tutto nel primo tempo del Parma. Prima perde palla in area di rigore regalando al Lecce una palla comoda per segnare, poi buca clamorosamente un passaggio di Darmian e manda in porta il Lecce due contro Sepe. Non pago, rilancia frettolosamente in occasione del primo gol del Lecce, nato proprio da un rimpallo causato dal portoghese. Dal 46’ Dermaku 6 - Con lui in campo il Parma acquista più sicurezza, nonostante con i piedi l’albanese sia un po’ ruvido. Pochi rischi, non ha colpe sul gol di Lapadula.

Gagliolo 6 - Meglio da terzino che da centrale, lo svedese gioca una gara discreta. In coppia con Alves è lui a guidare la difesa, nella ripresa da terzino ha più spazio per spingere.

Darmian 6 - Una partita in linea con la sua stagione, positiva ma senza squilli. Tiene bene Falco, si adatta anche alla difesa a tre attuata nella ripresa da D’Aversa. Da lui però ci si aspetta sempre qualcosa in più.

Hernani 6.5 - Con i ritmi così compassati il brasiliano fa la differenza. Nell’inedito ruolo di esterno destro, al rientro da un infortunio, l’ex Zenit si dimostra importantissimo per D’Aversa, causando l’autogol di Lucioni e servendo l’assist a Caprari. Dal 54’ Siligardi 6 - Quando ha il pallone lui è in cassaforte. Ci prova un paio di volte da fuori, senza fortuna.

Kurtic 6 - Ancora una volta regista, gioca un buon primo tempo calando nella ripresa anche a corto di energie. Un paio di ottime verticalizzazioni, buoni tempi di gioco ma poca precisione al tiro.

Barillà 7 - Due assist e novantacinque minuti di corsa, Barillà torna sui livelli della scorsa stagione, macinando chilometri e con quel lavoro sporco che come lui nel Parma fanno in pochi. Due assist poi di pregevole fattura.

Kulusevski 6 - Nella sua The Last Dance lo svedese non incanta. Un paio di imbucate geniali per Caprari e Cornelius ma poco altro, forse anche stanco dopo il tour de force di questo finale, in cui ha riposato poco. Esce a metà ripresa, tra la standing ovation della sua panchina. Dal 71’ Gervinho 6 - Potrebbe gestire meglio un paio di contropiedi nel finale, ma è utile a tenere su qualche pallone.

Cornelius 7 - Sembrava non dovesse giocare e invece D’Aversa lo schiera dal primo minuto. Sempre utile con le sue sponde, sigla il gol del 2-3 che riporta avanti il Parma. Dodici in campionato da 9 di riserva, mica male. Dal 62’ Inglese 7 - Come Cornelius sembrava non potesse giocare e invece D’Aversa gli regala una buona mezz’ora. Ottime sponde, tiene su qualche pallone importante nel finale. E ha il merito di segnare il gol che decide la gara.

Caprari 6.5 - Meriterebbe anche qualcosa in più se non sprecasse così tante buone chance. Un gol molto bello ma almeno due divorati, nel finale di stagione ha dato l’idea di essersi finalmente ambientato a Parma. E chissà che queste ultime gare non gli valgano il riscatto.