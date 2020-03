Lecce, Paz: "In Italia hanno scherzato col virus: la paura è arrivata dopo"

Nehuen Paz, difensore argentino in prestito al Lecce dal Bologa, ha parlato così del modo in cui è stato affrontato il Coronavirus in Italia e in special modo nella città pugliese: "Qui hanno scherzato col virus e dopo si è cominciato ad avere paura - riporta Il Corriere dello Sport - Vivo in un appartamento in centro e le strade sono vuote. Non ci alleniamo da due settimane e nessuno scherza più. La gente ha iniziato a rendersi conto del problema dopo gli accorgimenti del Governo. Ci sono anche persone che continuano a vivere normalmente - ha dichiarato al quotidiano argentino Olè - e francamente non mi posso spiegare cosa gli passi per la testa. Tornare ad allenarsi adesso sarebbe una follia che per fortuna non sembra essere possibile. Sicuramente nel calcio come in altri sport ci sono interessi importanti ma io penso alla salute delle persone. Nessuno della nostra squadra ha ravvisato sintomi del Covid-19 ma siamo in contatto quotidiano con lo staff medico. La salvezza? Prima c'è da pensare alla salute, ma io ci credo".