Lecce, Paz: "Speriamo di poter tornare presto a giocare e lottare insieme per la salvezza"

Il difensore argentino del Lecce, Nehuen Paz, si è raccontato in una lunga intervista ai microfoni del canale YouTube giallorosso. Queste le sue principali dichiarazioni: "Io sto bene, sono un po' stanco come tutti di restare a casa, ma questo è l'unico modo di fermare il virus. Sono qua con mio padre, che non è potuto tornare in Argentina a causa del blocco dei voli. Il resto della mia famiglia, compresa la mia ragazza, è in patria e ci sentiamo per video-chiamata. La situazione in Argentina è un po' più leggera, hanno fermato tutto prima e speriamo quindi che le cose non si complichino ulteriormente".

Perché ha scelto di venire a giocare in Italia?

"La Serie A mi piaceva fin da piccolo, tutti gli argentini si sono sempre trovati benissimo qui. Quando giocavo in patria mi ha chiamato il Bologna e così sono venuto in Italia. Il mio idolo di sempre è Diego Lugano, un centrale uruguaiano con tanta garra. Oggi penso a Giorgio Chiellini o Diego Godin, difensori altrettanto cattivi e di personalità".

Cosa le manca di più in questo periodo di isolamento?

"Il pallone, l'allenamento coi compagni, le partite... Ma anche la mia ragazza. Speriamo che tutto questo finisca presto, per poter tornare alla vita normale e soprattutto uscire di casa senza paura. Mi sto allenando tutti i giorni, con un lavoro di forza e poi di corsa nel mio garage. Come passo il tempo? Ascolto un po' di musica, guardo la tv, specialmente le serie. Diciamo che ne finisco una al giorno perché sono sempre su Netflix (ride, ndr)".

Cosa l'ha spinta ad accettare il Lecce a gennaio?

"A Lecce mi trovo benissimo, è una bella città proprio come mi avevano detto. L'ultimo giorno di mercato, avevo appena finito di allenarmi col Bologna e ho ricevuto una chiamata del ds dei salentini. Mi ha fatto sentire tanta fiducia, mi ha fatto sentire importante. Avevo giocato le ultime due partite coi rossoblù e avevo fatto bene, ma questa chiamata mi ha motivato davvero molto e oggi sono felice e orgoglioso di essere qui".

Che obiettivo si è posto?

"Penso di poter aiutare la squadra dentro e fuori dal campo, con le mie caratteristiche e la mia personalità. Darò il 100% come tutti per conquistare la salvezza. Speriamo di poter tornare a giocare presto e lottare insieme per la salvezza".