Lecce, Paz: "Voglio aiutare la squadra a raggiungere la salvezza"

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Giornata di presentazioni in casa Lecce, con il difensore giallorosso Nehuen Paz che, dopo l'esordio con i salentini, ha parlato alla stampa: "Sono venuto con la voglia di fare bene, per aiutare la squadra a raggiungere l'obiettivo salvezza. Sono arrivato qui sabato, domenica ho giocato una decina di minuti. Mi è piaciuto molto il clima, in Italia non si vede ovunque un ambiente così".

Clicca qui per la conferenza integrale.