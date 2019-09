Lecce, per conquistare la salvezza serve lo straordinario

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"L'ordinario non basta, serve lo straordinario", lo ha rivelato Fabio Liverani in conferenza stampa, lo ha ribadito in mixed zone. Per il Lecce ieri sera, allo stadio "Via del Mare", è arrivata la seconda sconfitta in due partite di campionato. E se contro l'Inter ci può stare di uscire dalla contesa con zero punti, contro l'Hellas Verona è di quelle che batoste che possono lasciare il segno perché subita da una diretta concorrente per la salvezza. Tanti duelli persi in mezzo al campo e qualche calciatore non è sembrato ancora al top della condizione. A salvarsi, oltre ai due difensori centrali, Majer, l'uomo a tutto campo dei giallorossi. "Quando capiremo qual è il nostro obiettivo, prima ci abitueremo tutti: sarà un campionato di sofferenza e - prosegue il tecnico - se arriveremo all'ultima giornata con chance di giocarci la salvezza vorrà dire che avremo fatto un miracolo".

Modulo e mercato. Falco porta il Lecce a schierarsi in campo asimmetricamente: quello di ieri sembrava più un 4-3-3, in alcuni frangenti un 4-3-2-1 con Mancosu e lo stesso Falco dietro Lapadula. L'impressione, che si è trasformata in qualcosa di più ieri sera, è che Lapadula abbia bisogno di un calciatore accanto, anche di una prima punta che possa prendere posizione e giocare magari da sponda con il numero nove. È in arrivo Babacar (prestito oneroso, con diritto di riscatto), sarà lui il perno centrale dell'attacco. Ma, parola di Liverani, l'attaccante del Sassuolo - o chiunque altro arrivi fino alle 22 - non cambierà il volto della squadra giallorossa.