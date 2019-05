Lecce, Petriccione: "Promozione neanche nei sogni più grandi"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Jacopo Petriccione, centrocampista del Lecce, ha commentato così la promozione in Serie A dei salentini: “Neanche nei sogni più grandi. Non ho parole, non ho realizzato perché è difficile da spiegare. Adesso ci godiamo la festa, dopo le tre partite abbiamo capito che ce l’avremmo fatta. Abbiamo espresso il calcio migliore della Serie B. Questa promozione in Serie A è meritata. Nessun segreto, la forza è il gruppo e nei momenti più difficili siamo sempre venuti fuori, la dedica è al gruppo e alla mia famiglia“, riporta Pianetalecce.it.