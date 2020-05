Lecce, Petriccione: "Spero si arrivi ad una decisione sulla ripresa. Sono preoccupato"

vedi letture

Jacopo Petriccione, centrocampista del Lecce, parla a TuttoCalcioPuglia.com del proprio status fisico in queste settimane di ripresa, seppur graduale e individuale, degli allenamenti: "Sto bene, finalmente, abbiamo ripreso gli allenamenti individuali. Dopo due mesi che stai a casa, in cui è stata tosta, soprattutto, mentalmente, tornare a fare attività all’aperto, seppur individualmente, già è tanto. Tornare allo stadio, sentire il profumo dell’erbetta e correre all’aria aperta è stato bello. Alcuni compagni non li ho visti proprio perché ci alleniamo massimo in quattro. Se capito nel turno con Donati, mi tocca correre il doppio (ride, ndr). Liverani? Il mister pretende di fare quello che lui faceva in campo e, quindi, non è facile imitarlo. Lui chiede di essere sempre intelligenti e gestire la partita. Capire e gestire i momenti della partita e le situazioni in cui accelerare per verticalizzare. Fraseggiare o giocare di prima. Lavora molto dal punto di vista mentale. La ripresa? Spero che prendano una decisione al più presto. L’incertezza non fa bene a nessuno. Lavorare così non va affatto bene. Sono un po’ preoccupato perché da poco abbiamo avuto una bambina ed il mio pensiero va a lei. Se, però, dovessimo ricominciare nella massima sicurezza, lo faremo senza problemi".