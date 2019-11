Lecce, Petriccione: "Tornerei alla Fiorentina ma ora penso alla salvezza"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Quella di Firenze contro la Fiorentina non sarà una partita come le altre per Jacopo Petriccione che ha indossato per tre anni la maglia viola con la Primavera. Ai microfoni de La Nazione il centrocampista ha affermato: "Aspetto questa partita fin da quando in estate è stato sorteggiato il calendario. A Firenze ho lasciato il cuore, conservo ancora tante amicizie e ricordi indelebili: non sarà facile per me calcare quel campo. Il mio sogno? Tutti sanno quanto io ami Firenze: la maglia viola è pesante ma indossarla con onore ti permette di essere amato dalla piazza come in poche altre realtà. Mi piacerebbe tornare, ma adesso l’unico obiettivo è la salvezza con il Lecce".