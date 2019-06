Lecce, Pinamonti obiettivo principale. Liverani vuole anche Dragowski

© foto di Federico Gaetano

È uno dei protagonisti della Nazionale Under-20 ai Mondiali di categoria in corso in Polonia. Le prestazioni di Andrea Pinamonti, non sono passate inosservate, soprattutto dalle parti di Lecce. Come riporta Sky Sport, l'attaccante classe '99 di proprietà dell'Inter continua a interessare alla società salentina, che vuole rinforzarsi in vista della prossima stagione. Per il tecnico Fabio Liverani è un obiettivo principale, insieme al portiere Dragowski.