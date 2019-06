© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Lecce prepara la squadra per giocare in Serie A e per puntare alla salvezza. Sky Sport fa sapere che i salentini hanno messo nel mirino Brayan Emanuel Vera Ramírez, esterno mancino classe '99 che ha giocato il Mondiale Under 20 con la nazionale colombiana. Il ragazzo è di proprietà del Leones.