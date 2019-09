Lecce, problema gol: Liverani studia il tandem Farias-Babacar

© foto di Federico Gaetano

Zero gol segnati in due giornate di campionato, l'unica squadra in Serie A a non aver ancora fatto esultare i propri tifosi. E proprio su questo sta lavorando - e lavorerà in settimana - Fabio Liverani: il suo Lecce in avanti punge poco, anche contro l'Hellas Verona si contano sulle dita di una mano il numero di occasioni da gol create.

Con Babacar. Il senegalese, ciliegina sulla torta del mercato dei giallorossi, è arrivato nei minuti finali dell'ultimo giorno di calciomercato. E il tecnico lo ha schierato fin da subito titolare, accanto a Diego Farias, nella formazione che ha battuto 2-1 il Cosenza in amichevole sabato pomeriggio. Anche un gol per l'ex Fiorentina e Sassuolo, bravo a battere Perina sugli sviluppi di un calcio piazzato. Probabilmente sarà il tandem offensivo che vedremo anche nel corso della stagione, con Falco e Lapadula pronti ad alternarsi. Già contro il Torino lunedì sera, in una delle gare più difficili dell'intero campionato, servirà invertire il trend negli ultimi trenta metri.

Scommessa Vera. Non ha ancora collezionato presenze in Serie A il terzino Vera Ramirez, nelle gerarchie dietro a Dell'Orco e Calderoni. Ma anche lui ha impressionato positivamente nella gara contro la squadra di Braglia. "Ha il dna da top-player - ha detto Liverani nel post-amichevole - ha una qualità quando calcia che in pochi hanno". E chissà che non possa rivelarsi una sorpresa del campionato italiano.