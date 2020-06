Lecce, pronto l'undici anti-Milan: giallorossi a trazione anteriore, senza Barak

Lecce a trazione anteriore per sfidare a viso aperto il Milan. Fabio Liverani, per la prima volta, non avrà a disposizione Barak, a cui si aggiunge la grave perdita di Deiola a centrocampo: i due colpi da novanta del mercato di riparazione alzano bandiera bianca per problemi fisici. Al loro posto, però, spazio a Tachtsidis in cabina di regia e Mancosu nel ruolo di mezzala. Quest'ultimo darà manforte ai due trequartisti Falco e Saponara: un 4-3-2-1 sperimentato nelle ultime due uscite pre-Covid e che sembra indicare la strada che i salentini vogliono percorrere, pronto a trasformarsi in un 4-2-3-1 in fase offensiva. Come? Con i movimenti ad allargarsi verso l'esterno di Falco a destra e l'ex Empoli a sinistra, creando un varco centrale proprio per l'inserimento del capitano.

In campo tre grandi ex: da Gabriel, uno dei portieri più impegnati del campionato, a Saponara e Lapadula. Un tris in cerca di riscatto e rivalsa contro una squadra che, per un motivo o per un altro, ha deciso di non puntare più di tanto su di loro. Liverani, uno che gli stimoli riesce a trasmetterli, saprà toccare le corde giuste. Oggi il Lecce ha voglia di inaugurare questo tour de force finale con un’impresa, di quelle a cui ha abituato nella prima parte di stagione.