Lecce, rinforzo vicino per la difesa: in arrivo l'argentino Silvestre

Dovrebbe essere ancora in Serie A il futuro di Matias Silvestre. Il difensore argentino è pronto a lasciare Empoli in estate ma secondo quanto riporta Tuttosport dovrebbe restare appunto nella massima serie: ha detto di no al Boca Juniors e il Lecce sarebbe vicino all'acquisto dell'espero centrale difensivo.