Lecce, Rispoli punta al bis: l'ultima volta contro l'Inter fu letale

Non si può certo definire bestia nera, ma Andrea Rispoli nel corso degli anni trascorsi in Serie A ha sempre dato "fastidio" all'Inter. Il bilancio contro i nerazzurri è di una vittoria, tre pareggi e tre sconfitte, avendoli affrontati con le maglie di Lecce, Parma e Palermo. E fu proprio lui, nella sua ultima apparizione al "Meazza" contro il Biscione, a punire la compagine allora allenata da Frank de Boer: finì 1-1, portò in vantaggio il Palermo e mise in salita l'avventura sulla panchina dell'Inter dell'olandese.

Quando indossava la maglia del Parma, invece, nell'anno 2014-15, al "Tardini" fu determinante con un assist nel 2-0 rifilato dai ducali a Kovacic e compagni. Ora, a distanza di nove anni, è tornato a Lecce: nell'unico precedente con la casacca con i giallorossi, era il campionato 2010/11, finì 1-1 al "Via del Mare". E chissà che alla prima giornata del prossimo torneo di Serie A, che vedrà di fronte proprio le due compagini, non possa risultare determinante.