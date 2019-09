Lecce-Roma 0-1, i voti ai tecnici: Fonseca può svoltare, Liverani stoico

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lecce-Roma 0-1 (57' Dzeko)

La Roma vince a Lecce, seppur con qualche difficoltà, e riesce a mettersi alle spalle il brutto ko casalingo con l’Atalanta. Tre punti che non possono però togliere alcun merito alla formazione salentina, che ha giocato un primo tempo di grande cuore e mai si è arresa. Neanche alla miglior Roma vista nella ripresa.

PAULO FONSECA 6,5 - Tanti cambi rispetto all’Atalanta, con un centrocampo che nel primo tempo non trova però il bandolo della matassa. Ha il merito di insistere sulla stessa formazione nell'intervallo, dando evidentemente la giusta strigliata alla sua Roma. Che rientra in campo con la giusta organizzazione di gioco e, soprattutto, la voglia di mettere in evidenza la sua maggior qualità tecnica per sbloccare la partita. Ottima la scelta Kluivert, che nel 4-2-3-1 sulla destra fa quel che vuole, così come Pellegrini in versione trequartista. Mkhitaryan a sinistra oggi non brilla, ma riesce comunque a fornire l’assist vincente a Dzeko. La Roma di Fonseca, in poche parole, sa soffrire e castigare il Lecce nel momento clou del match, questa vittoria può rappresentare una svolta all’insegna della continuità.

Leggi qui le pagelle di TMW della Roma!

FABIO LIVERANI 6 - Il suo Lecce tiene testa alla Roma per oltre un tempo e anche solo per questo la sufficienza in pagella è sicuramente meritata. Il trio Falco-Mancosu-Babacar per 45 minuti costruisce d'altronde palle gol a ripetizione, mentre Rispoli e Calderoni – pur con qualche problemino a livello difensivo – non danno sosta ai laterali avversari trovando sistematicamente il fondo. A inizio ripresa la truppa di Liverani, ben disposta col suo ormai consueto 4-3-3, paga solamente il maggior tasso tecnico di una Roma determinata a risolvere l’incontro, ma la contesa resta apertissima fino al 96’. Anche grazie ai cambi. Se il Lecce giocherà così le prossime sfide, questo è certo, la salvezza sarà ancora di più alla portata.